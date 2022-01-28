Медведев: правила для мигрантов должны быть разумно жесткими, чтобы соблюдались законы РФ

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Правила для мигрантов должны быть разумно жесткими, чтобы приезжие соблюдали российские законы, считает зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Все, кто приезжают трудиться [в Россию], должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть с одной стороны благоприятными для приезда таких людей, а с другой стороны они должны быть разумно жесткими, чтобы мигранты все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Он добавил, что имеет в виду и трудовое законодательство, и административное. "Я уж не говорю про уголовное, потому что на эту тему всегда идет очень серьезная дискуссия в обществе - о преступлениях, совершаемых мигрантами", - подчеркнул зампред Совбеза, отметив, что такая дискуссия идет не только в России.

Изменения миграционного законодательства

Медведев напомнил, что российское законодательство в области миграционной политики меняется, например, упростились правила высылки из страны. Ряд законов в этой сфере был внесен президентом РФ, другие документы находятся в стадии подготовки.

При этом зампред Совбеза считает, что в случаях незаконного нахождения и работы в России должны приниматься довольно жесткие решения. "Все должны понимать, [что] присутствие на территории России должно быть легальным, официальным, что за деятельность мигранта несет ответственность работодатель, потому что он его пригласил, и если какие-то правила не соблюдаются, такое лицо будет выслано из страны, вполне вероятно, без права возврата. В этом смысле эти решения должны быть достаточно жесткими", - сказал Медведев.

По его словам, бывают и ситуации, когда соседние с РФ государства, страны Евразийского экономического союза "просят кого-то вернуть", и "в ряде случаев такие просьбы рассматриваются".

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.