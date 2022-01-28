Медведев призвал заниматься социальной и культурной адаптацией трудовых мигрантов в России

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев подчеркнул важность работы по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов, приезжающих в страну.

"Необходима работа по адаптации тех людей, которые приезжают к нам трудиться. Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру, нашу многонациональную культуру", - подчеркнул он, добавив, что мигранты должны быть адаптированы к условиям жизни в России. "Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - сказал зампред СБ.

Он коснулся вопроса, касающегося распространенного мнения о том, что приезжие отбирают рабочие места у местного населения. "Но при этом умалчивается, что на некоторые виды работ жители страны идти не хотят. По разным причинам: денег мало платят, работа очень тяжелая, непрестижная, и так далее", - обрисовал ситуацию Медведев.

"Работа по адаптации трудовых мигрантов должна проводиться. И мы будем этим, кстати, заниматься в рамках [специальной] группы Совбеза", - отметил заместитель председателя СБ. Он назвал в целом тему миграции важной, отметив, что лично "достаточно плотно ей занимается" по поручению президента, в том числе в рамках указанной группы.

"Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами", - констатировал Медведев. По его словам, несмотря на пандемию, в России официально трудятся около 7 млн мигрантов.

На замечание журналистов, что уменьшение миграционного потока в связи с закрытием границ наложилось на последствия демографической ямы 1990-х и на рост смертности в связи с ковидом, зампред Совбеза подчеркнул, что потери, связанные с коронавирусом, "скорбны сами по себе". "Это просто трагедия, это никак не связано с экономикой. В этом плане мы должны сделать просто все, что от нас зависит, чтобы предотвращать потери, чтобы лечить как следует людей, даже несмотря на тяжесть этого заболевания", - сказал он.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.