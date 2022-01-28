Медведев заявил, что в России нельзя допускать свободного обращения огнестрельного оружия

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Традиции свободного ношения огнестрельного оружия в России недопустимы, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови с известных времен. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Он отметил, что в США количество преступлений с использованием огнестрельного оружия "гораздо больше, чем в нашей стране и во многих других странах". "Просто потому, что если каждый имеет ствол, то он так или иначе имеет возможность его использовать", - добавил зампред СБ РФ.

Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что за последнее время было предотвращено более ста возможных терактов с использованием оружия в школах. "Реально страшная цифра. И реально большая беда", - считает Медведев.

В этой связи заместитель председателя Совета безопасности поблагодарил правоохранительные органы и конкретно МВД и ФСБ за борьбу с такими преступлениями. "Но в то же время, конечно, гражданский оборот оружия должен быть под контролем государства в нашей ситуации", - заключил он.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.