Медведев заявил, что многое удалось сделать в реформировании МВД

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что за последние годы удалось многое сделать в реформировании МВД, но не все проблемы пока решены.

В интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, Медведеву задали вопрос об изменении имиджа полицейского в целом с момента переименования "милиции" в "полицию" более 10 лет назад. "Мне кажется, что здесь достаточно многое удалось сделать", - сказал зампред Совбеза, отметив, что такие достижения отмечаются и на коллегиях МВД, которые проходят при участии президента.

"Другое дело, что и проблем еще очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься", - добавил Медведев.

Среди позитивных достижений он назвал рост зарплат сотрудников МВД, обновление кадрового состава, изменение законодательства о работе органов внутренних дел, а также решение ряда вопросов организационного характера и связанных с материально-техническим оснащением.

В целом зампред СБ считает, что о том, изменился ли имидж полицейских в лучшую сторону, должны судить люди. "У нас принято критиковать полицию, как и во многих странах. Это совершенно естественно, потому что есть и проблемы, и перегибы, и злоупотребления, но тем не менее эти люди нас защищают", - подытожил Медведев.

Реформа органов внутренних дел

Реформа МВД проводилась с 2009 по 2011 годы по инициативе Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Ее целями было повышение эффективности работы правоохранительных органов, борьба с коррупцией и улучшение имиджа министерства. Самые первые шаги к преобразованию ведомства были сделаны сразу после ряда резонансных преступлений. В их числе дело майора милиции Дениса Евсюкова, признанного виновным в двух убийствах и 22 покушениях на убийства в 2009 году.

В марте 2010 года Медведев попросил представить законопроект "О полиции" для всеобщего обсуждения в интернете и переименовать милицию в полицию. 7 февраля 2011 года закон был подписан и вступил в силу с 1 марта того же года. Документ предусматривал внеочередную аттестацию работников органов внутренних дел, которая завершилась в начале августа 2011 года. В ходе реформирования ведомства численность его сотрудников была сокращена на 22%.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.