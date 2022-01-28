Медведев заявил, что пытки в колониях нужно расследовать

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Уголовные дела по факту пыток в местах лишения свободы должны быть доведены до конца, а сами колонии и СИЗО нужно делать более современными. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС.

"Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел, я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно", - сказал замглавы СБ РФ.

Медведев подчеркнул, что в деятельности любых ведомств, в том числе и силовых, бывают злоупотребления, "в такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе и по этим злоупотреблениям в системе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)".

Он отметил, что относительно недавно проводил совещание по ситуации в пенитенциарной системе. По словам зампреда Совбеза, эта система "должна меняться, она должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими, это совершенно очевидно".

"Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма - это всегда кара. Это вопрос еще и финансов, потому что нужно выделить большие деньги, например, на то, чтобы изоляторы временного содержания, следственные изоляторы или колонии перестроить по современному образцу. Но этим нужно обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.