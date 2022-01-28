Медведев: некоторые дела "за шутки" - чушь, но и оскорблять ценности целых народов нельзя

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Уголовные дела за высказывания и шутки в ряде случаев выглядят чушью, но и оскорблять представления целых народов недопустимо. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, касающийся возбуждения дел в связи с выступлениями стендаперов или фотографиями на фоне храмов.

"Насчет шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела", - сказал замглавы СБ РФ в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС.

Однако, продолжил Медведев, нужно учитывать традиции России, как и любого другого государства. "Наша страна многонациональная, и <…> представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве, с одной стороны, и на Кавказе, с другой стороны. Так было и так будет, но мы живем в единой стране, и мы должны все это совмещать", - сказал зампред Совбеза.

"Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", - подчеркнул Медведев. По его словам, "представления о границах возможного" принципиально отличаются, например, в Скандинавии и в странах арабского мира, "и попытки навязать те или иные ценности, неважно какие, <…> ведут к очень тяжелым последствиям и, как правило, сопровождаются различного рода столкновениями, конфликтами и просто национальными стычками".

"Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная и умная", - заключил Медведев.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.