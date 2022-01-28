Медведев считает, что Россия - в чем-то весьма современная, в чем-то консервативная страна

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Россиян объединяет набор общих ценностей, включая любовь к семье и патриотизм, но нужно учитывать и различия в традициях в разных частях страны. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС.

"Мы разная страна: в чем-то консервативная, в чем-то весьма современная", - сказал замглавы СБ РФ. Так, по его словам, "представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе".

"Мы должны это учитывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе, и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве", - подчеркнул Медведев. По его словам, несмотря на наличие "разных социальных привычек", всех россиян объединяет и набор общих ценностей, многие из которых изложены в обновленной Конституции РФ. "Любовь к близким, семейные ценности, необходимость развития, стремление к успеху, благополучию, патриотизм, наконец. Это действительно объединяет нас всех внутри огромного контура Российской Федерации", - заметил зампред Совбеза РФ.

"Но, с другой стороны, мы все-таки разные, так получилось. Причем это не заслуга советского периода, это формировалось задолго до этого, в период Российской империи", - добавил Медведев.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.