Конкурс на лучшего педагога начался в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Конкурс "Педагоги года Москвы" начался в столице, он определит лучших учителей, воспитателей, педагогов-психологов, дефектологов и педагогов-дебютантов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Лучших учителей, воспитателей, педагогов-психологов, дефектологов и педагогов-дебютантов столицы определят до конца учебного года в рамках конкурса "Педагоги года Москвы". Конкурс профмастерства для педагогических работников в этом году был обновлен. Теперь он включает в себя пять треков: "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог года Москвы", "Дефектолог года Москвы" и "Педагогический старт". Благодаря этому получить общественное признание сможет каждый столичный педагог", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов, одна из приоритетных задач столичного образования - дать возможность каждому ребенку учиться у лучших педагогов, именно поэтому власти помогают московским учителям расти профессионально, повышать свою квалификацию, в том числе за счет участия в профессиональных соревнованиях. "Для наших педагогов система таких конкурсов - это еще и прекрасная возможность пообщаться с коллегами, поделиться успешным опытом, познакомиться с передовыми методиками, технологиями, интересными формами работы и в итоге покорить новые вершины педагогического мастерства в интересах московских школьников и их семей", - подчеркнул он.

Уже начался прием заявок в номинации "Учитель года Москвы". В 2022 году конкурс проводится в индивидуальном формате, это позволит большему количеству учителей продемонстрировать свои профессиональные компетенции, однако организаторы планируют сохранить командный дух участников. Отбор проходит в четыре этапа. Сначала в борьбу включатся до 600 столичных педагогов.

"По итогам финала определят шесть призеров. Их ждет классный час и разговор с руководителем Департамента образования и науки города Москвы. На суперфинале в мае выберут победителя, который представит столицу на конкурсе "Учитель года России" в Тюмени. <…> Роль практической психологии в решении актуальных задач столичного образования продемонстрируют участники трека "Педагог-психолог года Москвы - 2022". Состязание начнется в марте и завершится в мае", - говорится в сообщении.

Специалисты в области дефектологии представят актуальные педагогические технологии помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на треке "Дефектолог года Москвы". Систему конкурсов профессионального мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы - 2022" курирует Корпоративный университет московского образования.