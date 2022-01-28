Плановую медпомощь и диспансеризацию приостановили в Новосибирской области из-за COVID-19

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Оказание плановой медпомощи и прохождение диспансеризации приостановили в Новосибирской области, где на прошедшей неделе впервые за два месяца был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о том, что в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксирован рост случаев COVID-19. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион стоит на пороге пятой волны коронавируса.

"Да, так и есть. [Это сделано] в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции", - сказала собеседница агентства.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 250 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц.

В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и индустрии красоты.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 101 757 случаев коронавируса (+344 за сутки), в том числе - у 11 657 детей. 73 542 пациента выписаны с выздоровлением (+377 за сутки).