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В Приамурье после прокурорской проверки открыли 38 отделений "Почты России"

Они появились как в селах центральных районов области, так и на юге региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. В Амурской области после рассмотрения мер прокурорского реагирования дополнительно открыли почти 40 почтовых отделений. Оценку их количества провели по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"По поручению Генерального прокурора России прокуратурой области дана оценка достаточности почтовых отделений, работающих в регионе. После рассмотрения мер прокурорского реагирования дополнительно открыто 38 отделений", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, почтовые отделения открылись как в селах центральных районов области, так и на юге региона, в том числе в Касаткино Ахаринского района, в Лебяжьем Серышевского района, в Низинном Белогорского района и в Нижней Полтавке Константиновского района.

Игорь Краснов посещал регион с рабочей поездкой в ноябре 2021 года.

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