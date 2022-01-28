СМИ: китайская мРНК-вакцина от ковида признана эффективной на раннем этапе испытаний

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 января. /ТАСС/. Первая китайская вакцина от коронавируса, созданная на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), в ходе ранней стадии клинических испытаний была признана безопасной, эффективной и хорошо переносимой. Об этом сообщила в пятницу газета Shenzhen Daily со ссылкой на доклад, опубликованный в медицинском научном журнале Lancet Microbe .

Речь идет о вакцине, получившей название ARCoV. Принцип ее действия аналогичен западным препаратам Pfizer - BioNTech и Moderna. Новинку разработали компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology совместно с Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Тестирование препарата проходило в госпитале города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) в период с 30 октября по 2 декабря минувшего года. В исследованиях участвовали 120 человек в возрасте от 18 до 59 лет.

Процедура вакцинации включала два укола, при этом медики оценивали пять типов доз: по 5, 10, 15, 20 и 25 мкг. Выяснилось, что дозы по 15 мкг индуцировали самые высокие титры нейтрализующих антител в количестве, вдвое превышающем этот показатель у выздоравливающих пациентов после COVID-19.

В течение 56 дней после экспериментов не было зафиксировано серьезных побочных эффектов. В настоящее время проводится третья фаза клинических испытаний с большим количеством участников.

Массовое производство препарата планируется на предприятии в юго-западной провинции Юньнань, которое специально строит Walvax Biotechnology. На начальном этапе там планируется выпускать около 120 млн доз в год.