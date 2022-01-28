Суд в США отказался прекращать дело шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Суд в Соединенных Штатах отказался прекращать раньше времени рассмотрение иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix из-за мини-сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении юридической фирмы BLB, которая защищает интересы Гаприндашвили в суде.

"Юридическая фирма BLB поздравляет Грузию с еще одной победой госпожи Ноны Гаприндашвили в Калифорнии! Судья Вирджиния Филипс не удовлетворила ходатайство магната киноиндустрии Netflix о прекращении дела", - сказано в сообщении.

Гаприндашвили заявила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре 2021 года из-за одного эпизода в "Ходе королевы". Как утверждают юристы, в одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неверным фактом.

Истцы утверждают, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем. Гаприндашвили также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба она требует от Netflix $5 млн, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в грузинском городе Зугдиди. В первый раз завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем еще четыре раза становилась лучшей шахматисткой мира - в 1965, 1969, 1972 и 1975 годах. Является одиннадцатикратной победительницей Всемирных шахматных Олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР. В 1982 году получила "Шахматный Оскар".