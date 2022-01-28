Число пациентов с COVID-19 в стационарах Югры выросло более чем на 11% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Лечение в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в настоящее время проходят 927 пациентов. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры. Это на 11% больше, чем сутки назад.

По данным департамента, 27 января в больницах региона от ковида лечились 832 пациента.

"В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациентов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на 28 января "Спутником М" привито 56 подростков в Югре. Всего в ХМАО предстоит вакцинировать 79 458 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 27 января зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 2 341, что на 21% больше, чем днем ранее. За все время пандемии в регионе заразились коронавирусом 110 тыс. человек, 94,2 тыс. выздоровели, 2 160 умерли.

До конца февраля в округе с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.