Прокурор Приамурья предложил лишать лицензий недобросовестных золотодобытчиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Прокурор Амурской области Александр Бучман считает, что деятельность золотодобывающих предприятий, которая пагубно влияет на окружающую среду, должна пресекаться, в том числе лишением лицензии, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Нарушения, которые допускаются при добыче золота, в том числе загрязнение окружающей среды, нарушают права граждан, причиняют вред их здоровью, наносят существенный природе. Каждый выявленный подобный факт должен жестко пресекаться, в том числе путем решения вопроса об отзыве соответствующих лицензий" - цитирует пресс-служба слова Бучмана.

Прокуратура Амурской области по поручению Генеральной прокуратуры РФ провела проверку в Зейском районе, по результатам которой возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, уголовное дело.

В частности, установлено, что предприятием "Монолит геология" допущено загрязнение арендованного участка мусором, отходами производства, не проведено рекультивации земельного участка, вывоза временных зданий и сооружений на площадке вахтового поселка. При проверке лесного участка, переданного артели старателей "Александровская", также установлен факт загрязнения леса отходами древесины, вдоль реки Джуваскит нет руслоотводной канавы, из-за чего русло реки на 2/3 перекрыто поваленными деревьями. По всем выявленным фактам нарушений возбуждены административные дела.

"Также в ходе проверки прокуратурой установлен факт незаконной рубки леса на землях государственного лесного фонда. Неустановленным лицом произведена рубка 59 деревьев породы "лиственница". По результатам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - сообщается на сайте ведомства.

О проблеме загрязнения

В 2021 году в Амурской области выявлено более 120 нарушений закона в сфере золотодобычи, ущерб экологии региона от действий недобросовестных золотодобытчиков превысил 370 млн рублей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным ведомствам к февралю 2022 года подготовить предложения по усилению рабочей группы в сфере контроля за деятельностью золотодобывающих предприятий и продумать дополнительные меры для привлечения к ответственности компаний-нарушителей. Среди них, помимо приостановки деятельности, рассматривается также возможность привлечения руководителей к уголовной ответственности и досрочный отзыв лицензии у компаний.