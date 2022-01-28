В Минске будут судить издателей газеты "Наша нива"

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главного редактора газеты "Наша нива" Егора Мартиновича и руководителя отдела маркетинга и рекламы издания Андрея Скурко по обвинению в причинении имущественного вреда без признаков хищения направлено в суд. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура Белоруссии.

"Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего Скурко А. Г. и 33-летнего Мартиновича Е. А., которым инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович - еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности. При этом обвиняемые не заключили договоры, предусматривающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для юридических лиц, проинформировали в прокуратуре. "Указанными противоправными действиями РУП "Минскэнерго" и КУП "Минскводоканал" причинен ущерб в сумме свыше 10 тыс. рублей (около $3,8 тыс.), который Скурко и Мартинович возместили в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу. В соответствии с инкриминируемой обвиняемым ч. 2 статьи 216 УК Белоруссии им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии признал группу граждан, связанных с изданием "Наша нива", экстремистским формированием.