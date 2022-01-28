В Новосибирске требуют обратить в доход государства имущество экс-директора НИИ

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Новосибирская областная прокуратура требует обратить в доход государства имущество на общую сумму более 42 млн рублей экс-директора НИИ туберкулеза Владимира Краснова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о растрате, сообщили в ведомстве в пятницу.

"Поскольку прокуратуре в ходе проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости на законные доходы, надзорный орган потребовал обратить в судебном порядке в доход государства 12 объектов недвижимости, а также денежного эквивалента двух объектов недвижимости и транспортного средства. Общая сумма исковых требований прокуратуры составляет 42,5 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

В мае 2020 года сообщалось о возбуждении в отношении Краснова уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Как сообщал ТАСС источник, дело возбуждено по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 млн рублей. Как сообщали позднее в УФСБ России по Новосибирской области, по версии следствия, обвиняемый осенью 2019 года при пособничестве работника учреждения похитил вверенное ему имущество (мебель, медицинские кушетки и др.), списав его как не пригодное к эксплуатации.

Новосибирский НИИ туберкулеза - единственный за Уралом федеральный центр борьбы с этим заболеванием, основанный в 1943 году. С 2010 года сотрудничает с ВОЗ в подготовке специалистов по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и внелегочных форм туберкулеза.