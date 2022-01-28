Более 50 собачьих площадок планируют благоустроить в Москве в этом году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты планируют создать 14 новых и благоустроить более 50 существующих собачьих площадок в Москве в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"В московских квартирах проживает больше миллиона собак. Четвероногих друзей держит четверть семей нашего большого города. У владельцев собак есть свои любимые прогулочные маршруты и привычные места встреч с единомышленниками и друзьями. <…> Только треть владельцев домашних питомцев живет в шаговой доступности от собачьей площадки. <…> В предварительных планах на 2022 год - создание 14 новых и благоустройство свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы", - написал Собянин.

Он предложил подойти к этим проектам неформально. В рамках нового проекта "Питомцы в Москве" власти хотят обсудить будущие площадки с владельцами собак, экспертами кинологических ассоциаций и заинтересованными местными жителями. И в результате - реализовать проекты, в которых будут максимально учтены интересы всех горожан. Возглавить эту работу мэр попросил депутатов местного самоуправления.

"На протяжении всей моей жизни рядом со мной были собаки. Хорошо понимаю и очень люблю этих прекрасных и благородных животных. Давайте сделаем так, чтобы домашним питомцам было по-настоящему комфортно в Москве, а общение с ними приносило только положительные эмоции", - подчеркнул Собянин.

По данным опубликованной статистики, в Москве 1,2 млн семей держат собак. 84% владельцев собак занимаются их воспитанием и дрессировкой.