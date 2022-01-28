В Приморье к работе с пациентами с коронавирусом привлекут 1,5 тыс. студентов-медиков

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Власти Приморья привлекут для оказания помощи пациентам с коронавирусом 1,5 тыс. студентов-медиков, обучающихся на разных курсах в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) и базовом медицинском колледже. В пятницу пресс-служба регионального правительства сообщила, что списки уже сформированы.

"В Приморье прогнозируется подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для оказания медицинской помощи жителям будут привлекаться студенты разных курсов профильных учебных заведений региона. Уже сформированы списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета, владивостокского базового медицинского колледжа и его филиалов. Всего более 1,5 тыс. ребят придут на помощь практическому здравоохранению", - сообщает пресс-служба.

Планируется, что студенты первых трех курсов ТГМУ будут работать операторами кол-центров, а также займутся волонтерской работой. Старшекурсники будут привлечены в качестве младшего и среднего персонала в лечебные учреждения Приморья. "Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации", - заявил ректор университета Валентин Шуматов.

От добавил, что в зависимости от курса ребята могут работать санитарами, фельдшерами, оказывать информационно-консультативное помощь, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Кадровый резерв сформирован и из числа студентов медицинского базового колледжа, которые готовятся работать в "красных зонах" поликлиник, амбулаторных инфекционных центрах и ковидных госпиталях.

"123 студента проходят программу подготовки в течение 36 часов для работы в условиях ковида. Помимо этого, составляются списки волонтеров, готовых работать в "зеленой зоне" медучреждений края", - сказала руководитель владивостокского базового медколледжа Маргарита Шарафутдинова.

По прогнозам медиков, пятая волна коронавируса, вызванная штаммом "омикрон", увеличит нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено медпомощи. Первый случай заражения "омикроном" в регионе выявлен 21 января. За время пандемии в крае выявлено 110 952 случая заражения, за последние сутки - 423 заболевших. Вакцинацию прошли 961 038 человек.