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В Приморье к работе с пациентами с коронавирусом привлекут 1,5 тыс. студентов-медиков

Старшекурсники будут работать в качестве младшего и среднего персонала в лечебных учреждениях

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Власти Приморья привлекут для оказания помощи пациентам с коронавирусом 1,5 тыс. студентов-медиков, обучающихся на разных курсах в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) и базовом медицинском колледже. В пятницу пресс-служба регионального правительства сообщила, что списки уже сформированы.

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"В Приморье прогнозируется подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для оказания медицинской помощи жителям будут привлекаться студенты разных курсов профильных учебных заведений региона. Уже сформированы списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета, владивостокского базового медицинского колледжа и его филиалов. Всего более 1,5 тыс. ребят придут на помощь практическому здравоохранению", - сообщает пресс-служба.

Планируется, что студенты первых трех курсов ТГМУ будут работать операторами кол-центров, а также займутся волонтерской работой. Старшекурсники будут привлечены в качестве младшего и среднего персонала в лечебные учреждения Приморья. "Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации", - заявил ректор университета Валентин Шуматов.

От добавил, что в зависимости от курса ребята могут работать санитарами, фельдшерами, оказывать информационно-консультативное помощь, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Кадровый резерв сформирован и из числа студентов медицинского базового колледжа, которые готовятся работать в "красных зонах" поликлиник, амбулаторных инфекционных центрах и ковидных госпиталях.

"123 студента проходят программу подготовки в течение 36 часов для работы в условиях ковида. Помимо этого, составляются списки волонтеров, готовых работать в "зеленой зоне" медучреждений края", - сказала руководитель владивостокского базового медколледжа Маргарита Шарафутдинова.

По прогнозам медиков, пятая волна коронавируса, вызванная штаммом "омикрон", увеличит нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено медпомощи. Первый случай заражения "омикроном" в регионе выявлен 21 января. За время пандемии в крае выявлено 110 952 случая заражения, за последние сутки - 423 заболевших. Вакцинацию прошли 961 038 человек.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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