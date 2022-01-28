Новый корпус диагностического медцентра на Сахалине сдадут в 2023 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Новый девятиэтажный корпус консультативно-диагностического медицинского центра в Южно-Сахалинске общей стоимостью около 3 млрд рублей будет сдан в 2023 году, сообщает в пятницу пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В новом корпусе девять этажей: семь этажей на поверхности и два этажа для комфортной парковки пациентов, которые будут приезжать на диагностическое обследование. Сдать корпус под ключ планируется в 2023 году. Мы планируем, что новый корпус позволит развить те программы, которые нами успешно реализуются: чек-ап для людей старше 65 лет, в амбулаторной хирургии будут внедряться новые виды оперативных вмешательств, в том числе малоинвазивные", - приводит пресс-служба слова главного врача консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска Олега Саяпина.

В ходе рабочей поездки в Сахалинскую область посетил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который проверил ход работ на объекте. Новый корпус вошел в план социального развития центров экономического роста Сахалинской области.

Из федерального бюджета на строительство объекта в 2019 году было предоставлено по линии единой субсидии порядка 473 млн рублей. При этом, всего на строительство корпуса потребуется порядка 3 млрд рублей. Общая площадь здания составит более 18 тыс. кв. м. Планируется, что в подвальных этажах будут располагаться технические и инженерные помещения, помещения вспомогательных служб, процедурные лучевой диагностики.

В рамках плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области по линии единой субсидии предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 36,5 млрд рублей, в том числе 418 млн рублей в текущем году.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек.