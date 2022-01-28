Семь курганских школ ушли на карантин из-за эпидситуации

ТАСС, 28 января. Семь школ и отдельные классы в 54 образовательных учреждениях Курганской области закрыты на карантин из-за ОРВИ, еще в 20 школах ряд классов закрыли на карантин из-за ковида. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки региона.

"По состоянию на 27 января в Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ по причине заболеваемости детей ОРВИ, что составляет 1,5% от общего их числа, а также отдельные классы в 54 школах региона. Из-за заболеваемости коронавирусом введен карантин в семи группах дошкольных учреждений и некоторые классы в 20 школах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учебных заведениях необходимо разводить "потоки" детей с помощью ступенчатого расписания, использовать разные входы и не допускать скученности в помещениях, особенно в столовых и на входе в здание. Также нельзя забывать про обязательную термометрию, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений. Такие меры позволят не переходить полностью на дистант и сохранить смешанный формат обучения.

Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что заболеваемость в школах и детских садах продолжает расти. "Болеют как педагоги, так и дети. В настоящее время ситуация в пределах сезонного уровня, пока закрываем отдельные классы и учреждения, где процент заболевших составляет более 20. Но, чтобы сохранить очный формат обучения, необходимо строго соблюдать антиковидные нормы", - подчеркнул он.

Ранее оперштаб перевел в закрытый режим работы социальные учреждения с проживанием граждан. Курганский областной перинатальный центр приостановил посещения пациентов родственниками и партнерские роды из-за ситуации с пандемией.

В регионе с начала пандемии зафиксировано более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон". Ранее в Курганской области также ужесточили антиковидные ограничения, которые были ослаблены на период новогодних праздников: с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, за исключением заведений на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий. До 1 февраля отменена система ковид-сертификатов при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1 000 кв. м, учреждений культуры и спорта, гостиниц, санаториев, бытовых услуг и других организаций, однако усилен контроль за нарушениями эпидемиологических требований.