В Кузбассе число заболевших ковидом за день выросло на 15%

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Прирост заболеваемости ковидом в Кузбассе впервые с начала пандемии превысил 500 подтвержденных случаев за сутки и за день увеличился более чем на 15%. Об этом сообщается в сводках регионального оперативного штаба.

В сообщении оперштаба говорится, что по состоянию на 11:00 (7:00 мск) 28 января за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 503 случая заражения коронавирусом. Восемь пациентов умерли. С начала пандемии выявлено 93 420 случаев ковида, выздоровели 84 972 человека, 1 879 умерли.

По данным на 27 января, в Кузбассе было выявлено 435 новых подтвержденных случаев инфицирования, что стало также рекордом с начала пандемии. Таким образом, за сутки прирост заболеваемости увеличился еще на 15%, а с начала недели - почти на 45%. В понедельник, 24 января, было выявлено 347 новых заболевших, также в понедельник стало известно, что в регионе выявлен штамм "омикрон", он был подтвержден у пациента, который не выезжал за пределы региона.

По данным Минздрава региона, в Кузбассе в ковидных госпиталях развернуто 4 300 коек, свободно 22% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 7 тыс.

На текущей неделе власти Кузбасса ужесточили некоторые эпидемиологические ограничения. Так, все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей, отменены личные и выездные приемы граждан. Также по решению региональных властей с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложено перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовано подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.