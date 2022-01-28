В Удмуртии не подтвердили данные о плохом отношении к детям в психбольнице

ТАСС, 28 января. Информация о якобы плохом отношении с детьми в республиканской психиатрической больнице в Ижевске не подтвердилась, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева.

Ранее в социальных сетях появилась анонимная информация о якобы имеющих место случаях применения насильственных действий в отношении пациентов детского отделения. В министерстве отмечали, что распространяющиеся сообщения носят анонимный характер, без указания имен пациентов и медицинских работников. В Минздраве при этом добавили, что совместно с уполномоченным по правам ребенка проверят работу детского отделения больницы.

"Информация об избиении детей, грубом отношении со стороны персонала, не подтверждена. Дети говорят о добром, внимательном отношении медперсонала. Родители благодарны за неравнодушное отношение", - написала Авдеева.

По ее словам, родители часто благодарят медперсонал детской больницы. "Еще раз убедилась в высоком профессионализме наших медиков. Очень жаль, что некоторые пользователи соцсетей в погоне за так называемым хайпом решаются спекулировать такими сложными темами, как благополучие детей", - добавила омбудсмен.