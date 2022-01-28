Кабмин выделит частным клиникам еще более 351 млн рублей на уход за пожилыми

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России направит свыше 351 млн рублей частным медицинским организациям в 15 регионах на оказание помощи пожилым гражданам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Более 351 млн рублей будет направлено частным медицинским организациям, привлекаемым для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет, - говорится в сообщении. - Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

В прошлом году кабмин также выделил на эти цели более 351 млн рублей.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам стартовал в 2020 году. В нем принимают участие организации из 15 регионов России, в их числе Бурятия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области. Благодаря федеральной поддержке более 3,7 тыс. пожилых людей будут охвачены патронажем в рамках этого проекта.

В регионах, участвующих в эксперименте, частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, вести индивидуальный дневник пациента, контролировать прием назначенных лекарств, брать анализы.

Для участия в проекте организации проходят конкурсный отбор, по результатам которого им предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Работа ведется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".