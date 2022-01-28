Трутнев поручил оценить качество оказываемых медицинских услуг на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск поручил проверить качество медицинских услуг в Сахалинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полпредства.

"Юрий Трутнев поручил провести анализ качества медицинских услуг на Сахалине", - рассказали в пресс-службе.

Местные власти отчитались перед вице-премьером о ходе реализации социальных проектов в регионе, в том числе в области здравоохранения. Услышанное устроило Трутнева не в полной мере. "Надо быть уверенными, что медицина на [российском] Дальнем Востоке находится на том же уровне, что и в центральной части Российской Федерации. Я из вашего выступления не понял, где мы находимся по конкуренции. Это важно", - приводятся пресс-службой слова Трутнева.