В селе на Командорах восстановили теплоснабжение, прерванное после пожара на котельной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Теплоснабжение полностью восстановлено в селе Никольское на Камчатке, где 24 января загорелась котельная, в результате чего часть населенного пункта осталась без тепла. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

"Сотрудники АО "Южные электрические сети Камчатки" завершили восстановительные работы на основном и вспомогательном оборудовании Школьной котельной, провели гидравлические испытания котлового оборудования. В 17:30 (8:30 мск) все потребители тепла от Школьной котельной были подключены. После доведения параметров теплоносителя до температурного графика, тепло начнет поступать в полном объеме", - говорится в сообщении.

Параллельно проводятся работы по подготовке модульной котельной к подаче тепла. Специалисты проверяют работоспособность всех систем, возможность подключения к теплотрассе. Постепенно вся нагрузка будет переведена на модульную котельную и до полного восстановления Школьной котельной она будет обеспечивать потребителей теплом.

На Школьной котельной, одной из двух, обеспечивающих отоплением жителей села Никольское на Камчатке, 24 января произошел пожар. В результате возгорания без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, в том числе 31 ребенок. В Алеутском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, в квартирах, оставшихся без подачи отопления, оперативно установили обогреватели. Все это время острова находились во власти циклона.

Сейчас в регионе плюс два градуса, метель и ветер до 15 м/с.