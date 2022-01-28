Путин отметил вклад центра им. Алексеева в совершенствование законодательства России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил большой вклад Исследовательского центра частного права (ИЧЦП) им. С. С. Алексеева при президенте РФ в совершенствование гражданского законодательства страны. Такая оценка содержится в приветствии главы государства участникам Международной научно-практической конференции "Новейшая история частного права: к 30-летию Исследовательского центра", опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы благодаря усилиям своих сотрудников центр завоевал высокий авторитет в научном сообществе. В его стенах проведена масштабная работа по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства России, в том числе подготовка текстов четырех частей Гражданского кодекса. Серьезное внимание всегда уделялось и уделяется составлению экспертных заключений, разработке законопроектов и современных правовых концепций", - говорится в послании президента.

Путин отметил, что коллектив исследовательского центра обогащает традиции отечественной школы цивилистики и продолжает играть значимую роль как в законотворческом процессе, так и в укреплении и развитии правовой системы России.

"Большого уважения заслуживает и ваша деятельность по сближению и гармонизации гражданского законодательства стран ЕАЭС [Евразийского экономического союза], перспективные образовательные и просветительские проекты, активное сотрудничество с зарубежными коллегами", - подчеркивает глава государства.

Он пожелал участникам конференции плодотворных дискуссий, а научным сотрудникам, преподавателям, студентам и выпускникам исследовательского центра - успехов и всего самого доброго.

ИЦЧП имени С. С. Алексеева при президенте РФ был создан 27 декабря 1991 года по распоряжению президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Перед его сотрудниками стояла задача привести правовое регулирование в соответствие с новыми экономическими отношениями, а также разработать новый Гражданский кодекс РФ. По итогам деятельности центра вышло четыре части кодекса, позднее дополненные поправками. Кроме того, центр принимал активное участие в создании проектов для гражданских кодексов в государствах, образовавшихся на пространстве бывшего СССР.