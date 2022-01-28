В Новосибирской области могут на неделю продлить дополнительные каникулы у первоклассников

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти рекомендуют школам Новосибирской области продлить дополнительные каникулы для первоклассников на неделю. Учащиеся вторых-четвертых, а также одиннадцатых классов продолжат учиться в очном формате, сообщил журналистам в пятницу министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Днем ранее губернатор региона Андрей Травников анонсировал всеобщий карантин в школах с 31 января из-за роста заболеваемости ковидом.

"У нас по закону об образовании у первого класса недельные каникулы и так предусмотрены, мы рекомендовали провести их в этот срок в третьей четверти - это раз. И второе - добавить неделю. Там каждая образовательная организация в соответствии с законом принимает решение сама. Это будет за счет сдвижки <...> каникул весенних, а также летних каникул", - рассказал Федорчук.

Как сообщил журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, учащиеся средних и старших классов перейдут на электронное обучение в дистанционном формате с 31 января. Вторые - четвертые классы будут учиться в обычном режиме с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Одиннадцатиклассники продолжат практику еженедельного экспресс-тестирования и будут учиться в очном формате. Вузы решение о форме обучения принимают самостоятельно с учетом внутренней эпидемиологической ситуации.

Малокомплектные школы (менее 100 учеников), колледжи, детские сады и организации дополнительного образования продолжат работу в прежнем формате с обязательным введением карантина в случае выявленных случаев коронавирусной инфекции. Нелюбов добавил, что заболеваемость в детских садах растет не так активно, как в школах.

Ограничительные меры в регионе

В Новосибирской области, где ежедневно ковид подтверждается у более чем 250 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц.

В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и индустрии красоты.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 101 757 случаев коронавируса (+ 344 за сутки), в том числе у 11 657 детей. 73 542 пациента выписаны (+377 за сутки).