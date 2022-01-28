В Удмуртии обновился максимум заражений COVID-19 с начала пандемии

ТАСС, 28 января. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии составило 826 за последние сутки - на 10% больше, чем оперштаб сообщал накануне. Это максимум с начала пандемии, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в пятницу.

В четверг оперштаб сообщал о 750 выявленных случаях за сутки, общее число заболевших составляло 85 195.

"Всего в республике зарегистрирован 86 021 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе выздоровели 74,9 тыс. человек, из них 478 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 8,8 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в начале недели. 698 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 125 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 684,7 тыс. человек, двумя - 535,9 тыс. Еще 117,4 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет более 63%.

В Удмуртии действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. В республике выявлено 15 случаев заражения "омикроном", в том числе у 16-летнего подростка.