Госпитализацию в четыре отделения Свердловского онкодиспансера приостановили из-за ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Госпитализация в четыре отделения Свердловского онкологического диспансера приостановлена из-за выявления ковида на территории медучреждения. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе в пятницу.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что проводится эпидрасследование по факту выявленных в областном диспансере четырех случаев ковида у сотрудников, работающих в трех отделениях медучреждения.

"В областном онкологическом диспансере действительно зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Однако речи о закрытии медучреждения не идет. Приостановлена госпитализация в четыре отделения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, в случае выявления заболевания у пациентов, нуждающихся в перегоспитализации для лечения ковида, их маршрутизируют в профильные клиники. Пациентов с легким течением болезни направят под наблюдение лечащего врача районной поликлиники. Ожидается, что штатная работа отделений возобновится уже в ближайший понедельник.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 3 февраля запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 189 тыс. человек, 9 945 умерли.