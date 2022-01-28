В Москве камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 6,8 тыс. преступлений в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в прошлом году раскрыли более 6,8 тыс. преступлений благодаря камерам видеонаблюдения в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России по итогам коллегии столичного главка полиции по результатам служебной деятельности за 2021 год.

"В минувшем году значительный вклад в установление лиц, совершивших преступления, внесла система городского видеонаблюдения "Безопасный город". С ее помощью раскрыто более 6 800 противоправных деяний", - сказали в пресс-центре.

Как отметили начальник столичного главка полиции Олег Баранов, выступая с докладом об итогах работы, в 2021 году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в Москве удалось сохранить контроль над состоянием оперативной обстановки. "Принятые меры профилактического характера позволили укрепить положительные тенденции к снижению таких наиболее общественно опасных преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи из квартир и транспортных средств, мошенничества и незаконный оборот наркотических средств", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Москве повысилась безопасность жителей и гостей города в общественных местах и на улицах. Продолжается работа по противодействию организованной преступности.

Первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, который принял участие в работе коллеги в режиме видеоконференции, обозначил приоритетные задачи на предстоящий период, а также поблагодарил руководство и личный состав столичного главка за проделанную работу. "Прошедший год был сложный, но, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, московская полиция справились со всеми поставленными задачами", - сказал он.