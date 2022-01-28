В отношении адвоката Ивана Павлова составили протокол за нарушение правил работы иноагента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на адвоката Ивана Сафронова Ивана Павлова (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС рассказал Александр Передрук, который представляет интересы адвоката.

"Роскомнадзор составил протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента) в отношении Павлова. Мы пока не ознакомились с протоколом, но, по предварительной информации, основанием послужило отсутствие маркировки публикаций СМИ-иноагента. Дело направлено в Куйбышевский суд Петербурга", - сказал Передрук. Дата заседания пока не назначена. Павлову грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.

В конце ноября 2021 года в реестр иноагентов были включены адвокат Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда 29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Кроме того, в список включен журналист, кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом "Команды 29".