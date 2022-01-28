Кравцов возглавил общественный совет издательства "Просвещение"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов возглавил общественный совет крупнейшего в России издательства учебной литературы "Просвещение", сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Совет директоров АО "Просвещение" под председательством Игоря Шувалова сформировал следующий состав общественного совета: министр просвещения России Сергей Кравцов (возглавляет общественный совет), ректор ВШЭ Никита Анисимов, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин", - говорится в сообщении.

В совет также вошли председатель ВЭБ.РФ и председатель совета директоров АО "Просвещение" Игорь Шувалов, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, генеральный директор АО "Управляющая компания РФПИ" Кирилл Дмитриев, член совета директоров АО "Просвещение" Владимир Узун, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России Наталья Кравченко, замминистра просвещения Анастасия Зырянова, проректор МПГУ Наталья Склярова, директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

Совет будет оказывать экспертное, консультативное, научно-методическое содействие совету директоров "Просвещения" в подготовке, принятии и реализации решений, связанных с достижением национальных целей развития в сфере образования, c улучшением качества образовательной среды в стране. Совет также займется вопросами подготовки учебной литературы, программ допобразования, программного обеспечения в части их содержания.

"АО "Просвещение" - системообразующее предприятие отрасли. Его деятельность имеет ярко выраженную социальную направленность. Поэтому интересы общества и государства должны быть эффективно представлены в управлении компанией. Прежде всего, речь идет о содержании образовательных продуктов и услуг. Формат общественного совета позволяет такой диалог с заинтересованными сторонами организовать", - отметил Шувалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кравцов в свою очередь отметил, что общественный совет составит "стратегию развития "Просвещения" с опорой на мнение учителей", к этой работе привлекут педагогическое сообщество, вопрос о стратегии планируется обсудить на первом заседании совета.