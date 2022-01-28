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Пандемия COVID-19

Масочный режим в метро Москвы нарушили 7 тыс. человек с начала года

Согласно статистике столичного дептранса, только 90% не снимают маски в вагонах поездов и на перронах станций

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек нарушили масочный режим на перронах станций и в вагонах поездов московского метрополитена с начала года. Об этом в пятницу сообщила журналистам замруководителя пресс-службы столичного департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

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"Что касается прошедшего месяца, то 7 тыс. человек пренебрегли правилом ношения маски в поездах и на перронах [метро]", - сказала Лапушкина.

По ее словам, 99% пассажиров московского метро заходят в масках, только 90% не снимают их в вагонах поездов и на перронах станций.

Она напомнила, что количество контролеров, следящих за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, увеличили на 50%. Ежедневно 700 контролеров следят за ношением масок в городском транспорте.

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