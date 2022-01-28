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На Кубани объявили штормовое предупреждение о сильном дожде и мокром снеге

Ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильном дожде, дожде с мокрым снегом и ливням с грозой объявили в Краснодарском крае. Также ожидаются подъемы уровня воды на юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС Краснодар) в пятницу.

"Внимание. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 29.01, 30.01 и 31.01.2022, а также ночью и утром 01.02.2022 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на юго-западных притоках реки Кубань, на реках юго-восточной территории Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Кроме того, в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения.

Теги
РоссияКраснодарский край
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