Лукашенко назвал годом народного единства 2021 год

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту, назвал прошедший год - годом народного единства.

"Предыдущий год был годом народного единства. Он показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов. Что мы можем жить своим умом, дорожить нашими ценностями и вместе создавать новые ценности. Мы выдержали ряд серьезнейших испытаний, прежде всего, связанных с коронавирусом, санкциями, волнами миграционного кризиса", - сказал Лукашенко.

"Уже сейчас понятно - мы справились только благодаря единству", - подчеркнул президент. "Сегодняшние условия заставляют нас быть еще более собранными и целеустремленными. Буквально на марше выстраивать долгосрочные механизмы сохранения мира и безопасности на белорусской земле и в нашем регионе", - отметил Лукашенко.

Как отметил президент, необходимо "формировать новые точки роста в экономике, а не только адаптироваться к происходящим изменениям".