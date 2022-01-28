Новосибирские власти заявили, что новый план-график позволит сдать в срок ледовую арену

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области составили новый план-график, работы по которому позволят ликвидировать полугодовалое отставание в строительстве ледового дворца к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Согласно плану, работы, которые выполнены сейчас на 60%, будут завершены к 1 октября 2022 года, сообщил в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Роман Теленчинов.

Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что отставание в строительстве ледового дворца к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске составляет более полугода. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко при посещении Новосибирска поручил властям региона ликвидировать отставание. В октябре 2021 года количество рабочих для этих целей было увеличено до 700, в целом необходимо было привлечь до 1,2 тыс. человек для работы на стройплощадке.

"По поводу отставания от графика: у нас был план ввода один, если мы говорим про план ввода того графика, то да, есть отставание. Мы разработали детальный график производства работ, по которому расписали каждую процедуру, кто и что делает, мы сейчас идем по этой процедуре. Все работы идут, финансирование у нас идет, отставания от графика больше нет. У нас есть график по вводу в эксплуатацию до 1 октября 2022 года - этот график будет выполнен полностью", - сказал Теленчинов.

Как уточнил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Алексей Колмаков, в настоящее время готовность объекта - более 60%. Строителям необходимо завершить на объекте инженерные коммуникации, в частности отопление, остекление, работы по заливке пола главной ледовой арены, кровельные работы, внутреннюю отделку и благоустройство.

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Кроме ледовой арены, в Новосибирске к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.