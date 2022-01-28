В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 046, что на 9,7% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,86%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 29 506 против 29 754 днем ранее. Всего в стране зарегистрировали 10 159 197 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,3% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 014 017.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673, до 329 443. Днем ранее было зарегистрировано 665 летальных исходов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,86%, следует из данных штаба.