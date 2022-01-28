В Москве выявили 23 994 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 994 против 26 586 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

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В относительном выражении прирост числа заражений составил менее 1,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 283 416 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 74 против 72 днем ранее, до 38 734.

Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 5 323, до 1 946 142.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 8 611 против 7 182 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего с начала пандемии в области выявили 727 285 случаев заражения.

Количество выздоровевших в Подмосковье увеличилось на 1 319, до 621 598, число умерших - на 38, до 13 221.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 13 976 против 11 808 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 976 259 случаев заражения.

Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 3 281, всего зарегистрировано 850 554 случая выздоровления. Число умерших возросло на 57, до 29 713.