Расширение заповедника в Алтайском крае позволит сохранить места обитания редких животных

БАРНАУЛ, 28 января. /ТАСС/. Двукратное увеличение площади Тигирекского заповедника в Алтайском крае позволит взять под охрану места обитания редких животных и растений, а также вдвое увеличить штат охотинспекторов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу научный сотрудник заповедника, модератор тематической площадки "Экология" Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае, который был создан более 20 лет назад в составе трех разобщенных кластеров для сохранения уникальной природы Западного Алтая. С момента создания заповедника экологи и научные сотрудники боролись за расширение его границ для организации эффективной охраны мест обитания краснокнижных животных, птиц и растений.

"При создании заповедника в 1999 году было понятно, что создается он в неоптимальных границах на неоптимальной площади, поэтому вопрос о его расширении стоял изначально с момента его создания. Дело в том, что заповедник разобщен на три кластера, которые не были соединены между собой, два из них при этом имеют мизерную площадь, а на одном из участков ширина в самом узком месте не превышает 300 м. Это очень мало. Теперь кластеров в заповеднике нет, территория увеличилась почти в два раза, соответственно и штат охотинспекторов надо тоже увеличивать", - сказал Грибков.

Он пояснил, что благодаря расширению заповедника под охрану будут взяты места обитания редких животных и растений, которые ранее не охранялись. Так, если раньше заповедник охранял лишь часть популяции кабарги, то теперь под охрану взята вся популяция редкого зверя. Аналогичная возможность появилась для важнейших в крае нерестилищ тайменя, который занесен в Красную книгу России.

"Раньше мы не имели возможности полноценно охранять популяцию той же кабарги и ряда других растений и животных. Кабарга быстро передвигается и за пару прыжков оказывается на неохраняемой территории, поэтому было крайне важно расширить охрану ее мест обитания. Благодаря расширению теперь в структуру заповедника вошли природные комплексы, которые до этого не были представлены на его территории - высокогорье в Чарышском районе. Вошла также горная лесостепь в Курьинском районе. Теперь в заповеднике представлена почти вся линейка ландшафтного разнообразия по высотному профилю. В целом несколько десятков видов растений и животных, которые находятся в Красной книге и до этого не были представлены на территории заповедника, теперь охраняются", - подчеркнул Грибков.

Он уточнил, что работа по подготовке предложений о расширении заповедника велась более 20 лет, однако это вызывало протесты жителей Курьинского и Чарышского районов, которые привыкли на этой территории собирать грибы, орехи, заготавливать древесину для личных нужд. По мнению Грибкова, договоренности с местным населением были достигнуты, и решение о расширении границ заповедника является "сбалансированным" для всех сторон.

О заповеднике

Тигирекский заповедник был образован постановлением правительства в 1999 году для сохранения уникальной природы Западного Алтая. Общий штат сотрудников заповедника - 48 человек, из которых порядка 20 именно охотинспекторы. Он расширен на 41,3 тыс. га за счет присоединения новых участков, теперь его площадь составляет более 82,8 тыс. га. В границы заповедника вошли труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края, что позволило объединить разобщенные участки заповедника и взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц. Кроме того, это позволит взять под охрану объекты культурно-исторического наследия: Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.