Технические вузы РФ включили в казахстанскую программу получения образования за рубежом

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Власти Казахстана включили ряд ведущих российских технических вузов в программу "Болашак", которая предусматривает получение образования за рубежом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Теперь в списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также ведется работа по включению в список Национального исследовательского технического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета ИТМО.

Согласно информации Минобразования и науки, всего в перечень программы "Болашак" входит более 200 вузов 27 стран. "И то, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям. Кроме того, мы делаем акцент именно на технических направлениях подготовки", - заявил заместитель главы ведомства Куаныш Ергалиев, слова которого приводит пресс-служба.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января на встрече с представителями крупного бизнеса заявил, что власти республики намерены направлять в Россию студентов по программе "Болашак", в связи с чем саму программу предстоит переориентировать.

С 1993 года подготовку в ведущих зарубежных вузах за счет государства по международной стипендии "Болашак" прошли более 14,4 тыс. человек.