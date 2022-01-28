В Брянской области ввели запрет на посещение детьми массовых мероприятий и объектов досуга

ТАСС, 28 января. Власти Брянской области с понедельника вводят ряд новых профилактических мер из-за роста заболеваемости COVID-19, в том числе запрещают посещать массовые мероприятия, а также объекты, предназначенные для развлечения и досуга, лицам младше 18 лет в качестве зрителей. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Запрещается посещение гражданами возрастом до 18 лет музеев, выставок, плавательных бассейнов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, а также иных организаций и объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника несовершеннолетним запрещается вход в организации, обучающие по дополнительным общеобразовательным программам. При этом спортсменам профессиональных спортклубов и тем, кто проходит спортивную подготовку, разрешено посещать учреждения, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта.

Также власти региона ограничат количество участников массовых мероприятий до 30. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правительства региона, для их посещения жителям нужно предоставить сертификат о вакцинации от ковида, справку о перенесенной болезни, медотводе или ПЦР-тест. "Прием пациентов стоматологами будет осуществляться строго по предварительной записи при условии контроля температуры тела пациентов при входе в медицинскую организацию и экспресс-тестирования на антиген вируса SARS-CoV-2", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что новые ограничительные меры начнут действовать с 31 января.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 101 640 случаев заражения коронавирусом, в том числе 398 - за последние сутки. Выздоровели 96 366 человек, умерли 3 198 пациентов. Коллективный иммунитет составляет 66,8%.