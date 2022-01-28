В Красноярске и Минусинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", действующий в Красноярске с четверга, продлен на трое суток - до вечера понедельника. Об этом в пятницу говорится в сообщении администрации города.

Режим НМУ был введен в Красноярске в четверг на сутки. Он действует в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году НМУ вводились 15 раз.

"Режим продлен с 19:00 (15:00) 28 января 2022 года до 19:00 (15:00 мск) 31 января 2022 года", - сообщили в мэрии. Также на трое суток продлен режим НМУ в самом южном городе края - Минусинске, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.