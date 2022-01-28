В Липецкой области до 28 февраля продлили режим самоизоляции для пожилых

"Жители Липецкой области старше 60 лет будут соблюдать режим самоизоляции как минимум до весны. На основании предписания главного санитарного врача региона в постановление администрации, регулирующее борьбу с коронавирусом, внесены изменения. Согласно обновленному документу, самоизоляция для старшего поколения будет действовать до 28 февраля включительно", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении, людям в возрасте от 60 лет рекомендуется не покидать место проживания, ограничить контакты, выходить из дома можно только для получения медицинской помощи, посещения ближайшего магазина, выгула домашних животных, выноса мусора, прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Работодателям необходимо перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу, если такой формат возможен по роду деятельности. Для помощи старшему поколению в период пандемии в Липецкой области работает волонтерский штаб. Добровольцы покупают и доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства одиноким жителям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции", - сообщила пресс-служба администрации региона.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 4,3 раза - с 90 до 387. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 89,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,7 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.