В Челябинской области количество закрытых классов из-за случаев ОРВИ выросло почти на 40%

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Количество классов в школах Челябинской области, закрытых из-за случаев ОРВИ, выросло за последние несколько дней почти на 40% и составило 1 476. Это следует из данных, озвученных в пятницу на брифинге первым заместителем министра образования и науки Челябинской области Еленой Коузовой.

"В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ на 28 января 1 476 классов, а всего в регионе более 20 тыс. классов. <…> 18 школ закрыты на карантин по ОРВИ полностью. <…> В связи с контактом по ковиду - изоляция в 57 классах", - сказала Козуова.

По официальным данным, несколько дней назад в регионе на карантин по ОРВИ было закрыто 1 059 классов, 12 школ - полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за третью неделю 2022 года, в сравнении с предыдущей неделей, в регионе наблюдается рост уровня заражаемости ОРВИ среди населения в целом на 26,7%, среди школьников на 54,3%.