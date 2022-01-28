{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: просьба Минска, чтобы от СМИ РФ в Белоруссии работали россияне, не запредельная

Глава МИД РФ также отметил, что Россия выступает за то, чтобы права журналистов соблюдались во всех странах СНГ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что просьба белорусских властей, чтобы в корпунктах российских СМИ в республике работали граждане РФ, является запредельной.

"Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации. И сейчас у них позиция такая, и я не могу с ней спорить, что они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации, - сказал он в пятницу. - Здесь, я повторю, можно посмотреть на то, как обращаются с российскими журналистами и диктуют их условия работы на Западе, я думаю, что просьба о том, чтобы от СМИ России работали российские граждане, а не нанимались белорусские граждане, не является чем-то таким запредельным".

Министр также отметил, что Россия выступает за то, чтобы права журналистов соблюдались во всех странах СНГ. "Мы за то, чтобы везде, в том числе в Белоруссии, в том числе в любой другой стране СНГ, соблюдались права журналистов без каких-либо изъятий. В случае, когда эти права откровенно нарушаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить", - указал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Пандемия COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,4
В Москве этот показатель составил 1,29, что стало минимумом с 12 января
Читать полностью