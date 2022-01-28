Лавров: просьба Минска, чтобы от СМИ РФ в Белоруссии работали россияне, не запредельная

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что просьба белорусских властей, чтобы в корпунктах российских СМИ в республике работали граждане РФ, является запредельной.

"Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации. И сейчас у них позиция такая, и я не могу с ней спорить, что они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации, - сказал он в пятницу. - Здесь, я повторю, можно посмотреть на то, как обращаются с российскими журналистами и диктуют их условия работы на Западе, я думаю, что просьба о том, чтобы от СМИ России работали российские граждане, а не нанимались белорусские граждане, не является чем-то таким запредельным".

Министр также отметил, что Россия выступает за то, чтобы права журналистов соблюдались во всех странах СНГ. "Мы за то, чтобы везде, в том числе в Белоруссии, в том числе в любой другой стране СНГ, соблюдались права журналистов без каких-либо изъятий. В случае, когда эти права откровенно нарушаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить", - указал он.