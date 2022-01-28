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Пандемия COVID-19

Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Артист не сообщил, в какой форме у него протекает ковид
Иван Охлобыстин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Иван Охлобыстин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Актер Иван Охлобыстин в пятницу в своем видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" сообщил, что у него выявлен коронавирус.

"Уважаемые соратники по партии "Справедливая Россия - Патриоты России - За правду", я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса", - сказал он в своем видеообращении.

Охлобыстин является сторонником партии "Справедливая Россия - За правду".

Теги
РоссияОхлобыстин, Иван ИвановичПандемия COVID-19
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