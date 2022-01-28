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В Подмосковье планируют освободить от транспортного налога семьи с детьми-инвалидами

Согласно законопроекту, один из родителей может быть освобожден от уплаты налога

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Одного из родителей ребенка-инвалида планируют освободить от транспортного налога в Московской области, соответствующий законопроект разрабатывается в Мособлдуме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального парламента.

"Мособлдума ведет работу над законопроектом, которым предлагается освободить от транспортного налога одного из родителей ребенка-инвалида. Законопроект разработан по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова по предложению Общественной палаты Московской области", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что льгота будет предоставляться по аналогии с действующей для многодетных семей - на одно транспортное средство мощностью до 250 л.с. При этом она не будет распространяться на дорогостоящие автомобили. Предполагается, что мера коснется 3 тыс. семей.

"В Московской области уже установлены льготы на транспортный налог для инвалидов с детства и многодетных семей. Теперь мы освободим одного из родителей или опекунов, которые воспитывают ребенка-инвалида, от транспортного налога. Знаю, что эта мера востребована и необходима", - приводятся в тексте слова Брынцалова.

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