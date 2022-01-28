Лукашенко заявил, что в Белоруссии примут закон о гражданском обществе

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскоре будет принят закон о гражданском обществе, чтобы заполнить "пустоты", где ранее "гнездились иностранные агенты".

"В ближайшее время, если будет принята конституция, даже и не принята, мы примем закон и четко определим, что такое гражданское общество и что составляет суть этого гражданского общества и структуру. Мы четко дадим ответ на этот вопрос, чтобы основой гражданского общества, как это есть в других государствах и было у нас в сознании, не стали эти спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Конструктивные общественные организации должны заполнить пустоты в тех сферах, где ранее гнездились так называемые иностранные агенты", - добавил Лукашенко.

Как отметил президент, действующие в стране длительное время некоммерческие организации не стремились помочь власти и встроиться в государственную систему. "В чем суть многих действующих длительное время некоммерческих организаций и фондов? В том, что они противопоставляли себя государству, получая за это гранты иностранных фондов", - добавил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии есть значительные резервы "здоровых сил общества", которые готовы генерировать и воплощать в жизнь конструктивные идеи. В их числе не только крупнейшие общественные объединения, но и новые патриотические организации, отметил Лукашенко.