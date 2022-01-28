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Песков: нельзя исключать, что показатели по заболеваемости ковидом в РФ будут еще расти

Нельзя исключать, что показатели по заболеваемости ковидом в РФ будут еще расти - Песков.

Пандемия COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,4
В Москве этот показатель составил 1,29, что стало минимумом с 12 января
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