Песков заявил, что вводить избыточные ограничения из-за "омикрона" не имеет смысла

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мировой опыт показывает, что вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса не имеет смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами в пятницу, в то же время отметив, что число случаев заражения в стране еще может вырасти.

"Эти цифры [по заболеваемости в РФ] пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться", - сказал представитель Кремля.

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла", - подчеркнул Песков. При этом каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться наиболее предпочтительных санитарных режимов, добавил он.